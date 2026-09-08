Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrasya Tüneli’nde yeni rekor! Bir günde 94 bini aşkın araç geçti

NEREDEYSE 10 YILDIR HİZMET VERİYOR

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör