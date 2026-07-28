Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bir adım daha! Osmaneli–Bursa hattında test süreci başlıyor

"BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." açıklamasında bulundu.