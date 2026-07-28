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Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:32 Son Güncelleme: 28.07.2026 11:41

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bir adım daha! Osmaneli–Bursa hattında test süreci başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trene bir adım daha! Osmaneli–Bursa hattında test süreci başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BandırmaBursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak." dedi.

"BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." açıklamasında bulundu.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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