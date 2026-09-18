Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü pisti uçuşlara hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, işletme ruhsatının İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim edildiğini belirtti.
4'ÜNCÜ PİST UÇUŞ OPERASYONLARINA HAZIR
Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik. Havacılıkta emniyet ve operasyonel sürekliliğin temel şartlarından biri olan işletme ruhsatı ile yeni pistimizi uçuş operasyonlarına hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, yeni pistin Doğu-Batı yönünde hizmet vereceğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesinin artırılacağını kaydetti.
UÇUŞLARDA ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU HEDEFLENİYOR
Bakan Uraloğlu, paylaşımında 4'üncü ana pistin sağlayacağı katkıya ilişkin, "Doğu-Batı yönünde hizmet verecek 4'üncü ana pistimizle İstanbul Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak, uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağız" dedi.
Böylece İstanbul Havalimanı'nın uçuş operasyonlarına yönelik kapasitesinin artırılması ve operasyonlarda zaman ile yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.