Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü pisti uçuşlara hazır

4'ÜNCÜ PİST UÇUŞ OPERASYONLARINA HAZIR

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik. Havacılıkta emniyet ve operasyonel sürekliliğin temel şartlarından biri olan işletme ruhsatı ile yeni pistimizi uçuş operasyonlarına hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yeni pistin Doğu-Batı yönünde hizmet vereceğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesinin artırılacağını kaydetti.