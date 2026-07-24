Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu hizmete açıldı! Bir saatlik yol yarım saate düştü

YILLIK TOPLAM 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Açılışı yapılacak yol hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Açılışı için bir araya geldiğimiz Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın; 2,5 kilometresini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli yol, 31,8 kilometresini ise sathi kaplamalı yine çift şeritli yol standardında inşa ettik." dedi.

Esenköy yerleşiminden geçen kesimin imar yolları içerisinde kalması nedeniyle de bu bölgede yüksek seviyede trafik yoğunluğu yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşte yolun bu kritik noktasını; T-1'den T-6'ya toplam 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 adet tünel,

529 metre uzunluğunda 4 adet viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 adet hemzemin kavşak ile geçtik. Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu alternatif bir geçiş oluşturduk. Projemiz sayesinde; seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız."

Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşımın çok daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.