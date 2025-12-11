Bakan Uraloğlu: Esenboğa metrosuna 2026’da başlıyoruz

ULAŞIM YATIRIMLARI 571 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki 2 bin 3 şantiyede 235 bin kişinin istihdam edildiğini ve yatırım programındaki 2 bin 171 projenin toplam büyüklüğü ise 5,2 trilyon lirayı aştığını ifade etti. Bakanlığın 2026 yılı yatırım bütçesinin 571 milyar lira olduğunu belirten Uraloğlu, "Bakanlık olarak vizyonumuz açık ve nettir: insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleriyle, hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak. Ulaştırma ve lojistik ana planımız da tam olarak bu hedeflerin yol haritası niteliğindedir. Tüm ulaşım segmentlerini tek bir sistem olarak ele alıyor; verimlilik, güvenlik ve çevre hassasiyetini bir araya getiriyoruz. İklim kriziyle mücadeleyi ve net sıfır emisyon hedeflerini ulaştırma politikalarımızın temel ekseni olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTA KORİDORU GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle lojistik dünyanın merkezi haline geldiğini kaydederek, "4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajı doğru okumak, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ölçekte bütüncül bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugün, Türkiye'yi yalnızca coğrafi konumuyla tanımlamak artık kafi değildir çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleri, kriz çözme kabiliyeti, yapıcı diplomasisi ve güven inşa eden yaklaşımıyla jeostratejik bir barış ve güven adası haline gelmiştir. Bu nedenle, artık sadece 'Türkiye'siz koridor olmaz' demiyor, aynı zamanda 'Türkiye'siz güvenlik ve istikrar da olmaz' diyoruz. Türkiye, yalnızca bir geçiş noktası değil Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen barış yanlısı ve istikrarlı bir merkezdir. Bu kapsamda Orta Koridoru güçlendireceğiz inşallah" diye konuştu. Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğünü ekonomik güce dönüştüreceğini ve ticaretin rotasını tayin eden bir ülke haline geleceğini söyledi.

'KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİYLE 39 MİLYAR DOLARLIK KARLI BİR YATIRIM BAĞLADIK'

Son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan projelerden bahseden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kamu-özel iş birliği projeleri dahil yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Bugün, dört sektörde tamamladığımız 71 kamu-özel iş birliği projesinin yatırım tutarının 51 milyar dolar olduğunu belirtmek isterim. Emtia fiyatlarındaki döviz bazlı artışlar esas alındığında, aynı projeleri bugün yeniden yapmanın bedeli 90 milyar dolardır. Şayet bu yatırımları sadece kamu bütçesiyle yapmaya kalksaydık bu projeler ya yıllarca gecikecek ya da hiç yapılamayacaktı Kamu-özel iş birliği modeliyle projeleri vaktinde hayata geçirdik ve ülkemize 39 milyar dolarlık daha karlı bir yatırım bağlamış olduk. Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu gibi, aynı zamanda bir finansman modelidir. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerimizin stratejik önemi bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kamu-özel iş birliği projeleriyle hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerimizde garanti rakamlarını aşarak ülkemiz önemli gelirleri elde etmiş oldu. Bu kapsamda, bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan toplam 3 milyar 428 milyon Avro kira geliri elde ettik. Ayrıca, İstanbul ve Esenboğa havalimanlarından da son 1 yıl içerisinde beklenenden fazla yolcu gerçekleşmesinden dolayı 137 milyon Euro ilave gelir elde etmiş olduk. Böylece, kamu-özel iş birliği modeliyle havalimanlarımızdan hazineye yaklaşık 3,57 milyar Euro'luk katkı sağladık."

Bakan Uraloğlu ayrıca 2025 yılında ulaştırma, altyapı, haberleşme, lojistik alanlarında toplam yatırım tutarı 190 milyar lirayı bulan 44 projeyi tamamladıklarını dile getirdi.