Hasar tespit çalışmaları tamamlandı! Tüm yollar açıldı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Hasar tespit ve jeolojik etüt raporu kapsamında yapı hasarları, heyelan ve kaya düşmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Giresunlu hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin vurduğu bölgelerde teyakkuz halindeyiz. Bundan sonrası için de bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Nasıl ki iki gün önce Zonguldak, Bartın ve Karabük ilimizi etkisi altına alan sel ve heyelan felaketlerinin ardından vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalara soluksuz devam ettiysek, burada da aynını yapacağız" diye konuştu.

TÜM YOLLAR AÇILDI

Selin etkili olduğu Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde kapanan tüm yolların açıldığını da aktaran Bakan Uraloğlu, "Şu anda tüm yollarımız açılmıştır. Ancak arkadaşlar görüyoruz ki iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikar. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi olmuştur. Son günlerde ülkemizde vuku bulan felaketler, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Artık daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle bundan sonraki önlemleri artıracağız" dedi.