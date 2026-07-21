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Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:22

Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkiidaşı ile görüştü: Kalkınma Yolu Projesi için iş birliği güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Vehb Selman el-Hasenî ile görüştü. Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne işaret ederek "“İki Ülke Tek Koridor” vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkiidaşı ile görüştü: Kalkınma Yolu Projesi için iş birliği güçleniyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Vehb Selman el-Hasenî ile heyetlerarası görüşmemizi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan Kalkınma Yolu'nu mümkün kılacak projeleri ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek iş birliği alanlarını ele aldık.

"İki Ülke Tek Koridor" vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KALKINMA YOLU PROJESİ #IRAK #TÜRKİYE #ABDULKADİR URALOĞLU

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Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkiidaşı ile görüştü: Kalkınma Yolu Projesi için iş birliği güçleniyor
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