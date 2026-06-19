Bakan Uraloğlu: İstanbul için yeni metro projeleri yolda

İSTANBUL HAVALİMANI'NA METRO ERİŞİMİ DAHA DA GÜÇLENDİ

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hafta içerisinde Ankara Havalimanı'nın yeni ulaşım bağlantılarının da devreye alındığını hatırlatarak, Halkalı-Arnavutköy etabının açılmasıyla İstanbul'un kent içi raylı sistem ağının daha da güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda ulaşım alanında önemli yatırımlara imza attığını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolu ve kent içi raylı sistem projelerinin hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLERİN 452 KİLOMETRESİNİ BAKANLIK YAPTI

2002 yılından bu yana demir yolu sektöründe büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, bugün itibarıyla Türkiye genelindeki 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Uraloğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ile birlikte ülkemizdeki mevcut kent içi raylı sistem ağının yaklaşık yarısını Bakanlık olarak hizmete sunmuş olduk." dedi.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 180 KİLOMETREYE ÇIKTI

İstanbul'un ulaşım sorunlarının çözümünde raylı sistemlerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yeni hattın devreye alınmasıyla Bakanlığın İstanbul'a kazandırdığı toplam raylı sistem uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışı gerçekleşen 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Ancak nasıl ki 'durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez. Hizmet üretmeye devam edeceğiz."

İSTANBUL İÇİN YENİ METRO PROJELERİ YOLDA

İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yatırımların süreceğini belirten Uraloğlu, raylı sistem ağını genişletecek yeni projelerin de yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yapımı devam eden Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın ilerleyen dönemde Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılacağını açıklayan Uraloğlu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

HALKALI'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Yeni etabın hizmete girmesiyle birlikte Halkalı ile Arnavutköy arasında hızlı ve konforlu ulaşım sağlanırken, İstanbul Havalimanı bağlantısı da güçlenmiş oldu.

Toplam 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı tamamlandığında Avrupa Yakası'nın önemli yerleşim merkezleri ile Türkiye'nin en büyük havalimanı arasında kesintisiz metro ulaşımı sunulacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör