Bakan Uraloğlu: Kabotaj’ın ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı ile birleştireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve yabancı tüm denizcilik otoritelerinin bir araya getiren 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında, küresel yük taşımacılığının yüzde 88'inin denizyoluyla taşındığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin de dış ticaret taşımalarının tonaj bazında yüzde 85'i denizyoluyla gerçekleştirilmektedir. Tek başına bu oranlar bile denizciliğin küresel ekonominin ve tedarik zincirlerinin vazgeçilmez ana taşıyıcısı olduğunu ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.

Söz konusu küresel gerçeğin, Türkiye'nin denizcilik vizyonunun ve Mavi Vatan'a olan güçlü bağlılığının ne kadar stratejik bir önem taşıdığını da vurguladığını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İşte bu anlayışla dün 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milletimizin Mavi Vatan'a olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü simgesidir. Tarih boyunca kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan ülkemiz, bugün de uluslararası tedarik zincirleri ve ulaşım koridorlarının merkezindedir. Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi, Türk Boğazlarının tek hâkimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası hâline gelmiştir. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette Türkiyesiz koridor düşünülemeyeceğini kanıtlamaktadır."

"BİZLER YALNIZCA KRİZİ DEĞİL, RİSKİ DE YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

Uraloğlu, son yıllarda yaşanan gelişmelerin ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça gösterdiğini kaydetti. Uraloğlu, "Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar, tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama, enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki oluşturmaktadır. Bu noktada da bizler yalnızca krizi değil, riski de yönetmek zorundayız. Bunun yolu, mevcut koridorları güçlendirirken alternatiflerini de oluşturmaktan ve ulaştırmanın diğer modlarıyla da entegre bir yaklaşımdan geçiyor."

"HİCAZ DEMİRYOLU'NU CANLANDIRACAK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI İMZALADIK"

Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergâhlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istediklerini belirterek "Kalkınma Yolu Projesi'yle de Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturmayı hedefliyoruz. Ve şimdi bu büyük resme çok önemli bir yeni halka daha ekliyoruz. Kısa bir süre önce Suudi Arabistan ile Yeni ve Modern Hicaz Demiryolu'nu canlandıracak iş birliği mutabakat zaptını imzaladık. Bu projeyle Hürmüz Boğazı'na alternatif bir ticaret rotası sunmayı planlıyoruz. Böylece Körfez bölgesinden Avrupa'ya ulaşacak yükler için yeni bir seçenek daha ortaya çıkacak ve ticaret akışları olası krizlerden daha az etkilenecektir." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca, NATO Zirvesi'nin de bir kez daha Türkiye'nin coğrafi konumu, lojistik altyapısı, enerji koridorlarındaki merkezi rolü ve sağladığı istikrarla sadece kendi bölgesinin değil, küresel güvenliğin de vazgeçilmez bir parçası olduğunu göstereceğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman kriz anlarında köprü olan, barış zamanlarında ise kalkınma ve iş birliği için yol açan bir ülke olarak sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu anlayışla, denizcilik sektörümüzü daha da güçlendirerek küresel tedarik zincirlerine katkı sunmaya ve uluslararası iş birliğini derinleştirmeye kararlıyız." dedi.

"KABOTAJ'IN İKİNCİ YÜZYILINI TÜRKİYE YÜZYILI İLE BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Dünya'nın geçmişten bu yana denizci medeniyetlerin öncülüğünde geliştiğini ve bu noktalara geldiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Denizler, tarih boyunca sadece ticaretin değil; bilgi, kültür, teknoloji ve kültürlerin ana taşıyıcısı oldu. Bugün de aynı gerçekle karşı karşıyayız: denizcilik, geleceğin anahtarıdır. Güçlü filolar, modern limanlar, yeşil ve akıllı lojistik sistemler kuran milletler, yarının dünyasını şekillendirecektir. Biz Türkiye olarak, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılında, kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız. Kabotaj'ın ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı ile birleştireceğiz. Zaten, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 24 yılda denizcilik sektörümüz tarihinin en büyük büyüme dönemini yaşadı."

"TÜRKİYE, DÜNYANIN ÖNDE GELEN DENİZCİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR"

Uraloğlu, Türkiye'nin bugün; 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve 1 milyon amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Gururla ifade etmek isterim ki Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2.234 gemi ve 51,8 milyon DWT kapasiteyle dünyanın en büyük filolarından biridir" dedi.

Türkiye'nin, 1999 yılından beri IMO üyeliğine kesintisiz seçilen bir ülke olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün 51 farklı ülkede 65 denizcilik imza anlaşması imzalayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bulunduğumuz İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan 20 yılda yaklaşık 2 milyon gemi geçişinin olduğunu özellikle belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.

2025 yılında toplamda denizcilik emniyeti için yaklaşık 4 bin 700 gemide de denetleme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak yaklaşık 11 bin kilometrelik bir sahil şeridimizin olduğundan bahsetmek isterim. Elbette denizcilik noktasında Dünya Denizcilik Örgütü ile beraber ve bütün paydaşlarla beraber yapmamız gereken daha işler olduğunu biliyoruz. Düzenlediğimiz bu toplantıda bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İki gün boyunca yapacağımız istişarelerin, görüşmelerin denizcilik sektörümüze faydalar getirmesini ben temenni ediyorum." dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör