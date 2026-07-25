Başkan Erdoğan’ın ziyaretiyle netleşecek! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu için petrol formülü masada

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ZİYARETİNDE FİNANSMAN KONUSU NETLEŞEBİLİR VE MESELE BİTEBİLİR"

Bir diğer konunun finansman modeli olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunun dışında işin finansman modelini konuştuk. Geçmişte uluslararası finansman temin edilerek Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak bu iş konuşulmuştu; ancak şimdiye kadar maalesef bir mesafe alınamadı. Hem Irak'ta yapılan seçimler hem de Körfez ülkelerinin İran savaşı sebebiyle biraz daha savaş odaklı olmaları nedeniyle sonuç alınamadı. Biz de şunu söyledik: Eğer Irak'ın bir imkânı varsa, bu, yeraltı zenginlikleri; maden ya da petrol karşılığı finansman olabilir. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik, bir kenarda duruyordu. Bu ziyarette ve Türkiye Enerji Bakanımızın yaptığı ziyarette, petrol karşılığı yapılabileceği noktasında daha istekli olduklarını gördük. Bu noktada bir hesap kitap yapıp bir yaklaşım ortaya koyarak bir mutabakat zaptı imzalayalım diye önerdik; kendilerine bir taslak da sunduk. Bunu hızlıca netleştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde varılacak mutabakatla finansman konusu netleşebilir ve mesele bitebilir."

Uraloğlu, "Bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz; biz 'temel atalım, kazma vuralım' diyoruz, onlar da 'ilk taşını koyalım' diyor. Sayın Başbakan pratik bir şekilde hesaplar yaptı ve olumlu bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bu konunun netleşeceğine inancım yüksek. Türk müteahhitleriyle ve elbette yerel ortaklarla birlikte çok hızlı bir şekilde işe başlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"DÖRT-BEŞ YILDA BİTEBİLECEK BİR PROJEDİR"

Irak Başbakanının sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin ne zaman biteceğine ilişkin soruya ise, "Irak'ta iş yapmanın ne kadar zor olduğunu elbette biliyoruz. Ama Irak'ta hem geçmişte hem de hâlen iş yapan Türk firmalarının, Türk iş insanlarının olduğunu özellikle belirtmeliyim. Şu anda Türkiye'de dört bin kilometre demir yolu inşaatımız var. Bunun üç bin kilometrelik bölümünü yaklaşık bir sene içinde, 2028'e kadar bir-bir buçuk yılda bitireceğiz. Böyle bir projeyi biz dört-beş yılda bitirebiliriz; parayı hazır, gerekli izinleri alınmış kabul edelim. Dört-beş yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimidir. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz. Nitekim başbakan 'daha erken bitirebilir miyiz' diye bir yaklaşım gösterdi; başladığımızda bunu da konuşuruz dedik" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE KADAR BİN 200 KİLOMETRELİK BİR HAT PLANLANIYOR

Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar bin 200 kilometrelik bir hattın hayata geçirileceğini, Türkiye tarafında ise Gaziantep'e kadar 500 kilometrelik bir hat inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Bununla ilgili projelerimizi bitirdik, yatırım programına aldık; bunu da hızlıca hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"MUSUL HAVALİMANINI BİR TÜRK FİRMASI İŞLETMESİ SÖZ KONUSU"

Bakan Uraloğlu, Musul ve Bağdat Havalimanları hakkında da açıklamada bulundu. Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

"Musul Havalimanı'na yatırım yapıldı; inşaat işi bitti. Oraya profesyonel bir işletmeci istiyorlar. Türkiye'de bu işi yapan üç firma var. Bir özel sektör firmasıyla daha önce başlamış görüşmeleri var. İstanbul Havalimanı'nı işleten firmamızla dün de detaylı görüşmeler yapıldı, orada bir mesafe kat edildi; muhtemelen sonuç alınır diye bekliyorum. Yani Musul Havalimanını bir Türk Firması işletmesi söz konusu. Bağdat Havalimanı ise yap-işlet-devret modeliyle sil baştan yapılması planlanan bir havalimanı; muhataplarımız belki farklı bir yerde yapılmasının da öngörülebileceğini, bu konuda daha detaylı konuşmak gerektiğini söyledi"

FİBER OPTİK AĞ DA PROJEYE DAHİL EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, İletişim Bakanı Musa Sened ile görüşmesinden de bahsederek, "Bizim bakanlığımızda ulaşımın dört modu var, bir de iletişim tarafımız var. Uzaydaki uydu sistemlerinden dijital dönüşüme, e-devlet uygulamalarından günlük prosedürlerdeki dijitalleşmeye kadar birçok konuyu konuştuk. Uydu alanında bir hizmet paylaşımı ya da iş birliği yapma noktasında görüştük. Özellikle Kalkınma Yolu'nun paraleline, altından döşenecek fiber optik ağların mutlaka yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik. Bu vesileyle, Irak Ulaştırma Bakanlığı ile İletişim Bakanlığı'nın da bu konuda hemfikir olduğu ve fiber optiği projeye entegre ettiği bilgisini aldık" ifadelerine yer verdi.

"KALKINMA YOLU SADECE BİR ULAŞIM PROJESİ DEĞİLDİR"

Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece bir ulaşım projesi olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu sadece bir ulaşım projesi değildir. Sadece bir demir yolu, bir karayolu, bir enerji nakil hattı, bir fiber hat ya da bir boru hattı olarak da düşünmemek gerekir. Buraya aynı zamanda bir petrol veya doğal gaz boru hattının entegre edilmesi konusunda başbakanın bir gündemi olduğunu kendisine hatırlattık. Özellikle doğal gaz konusunda Körfez ülkeleriyle de bu meseleyi konuşmakta fayda var" diye konuştu.

Son dönemde gündemde olan Hicaz Demir Yolu ile Kalkınma Yolu Proje'lerinin her ikisinin de hayata geçmesi yönünde bir yaklaşımları olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, bugün Kalkınma Yolu tamamlanmış olsaydı Hürmüz Boğazı'nın dünya gündeminde bu kadar üst sıralarda olmayacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Bunları anlattık; görüştüğümüz neredeyse her noktada hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Bu güzel bir şey; mutlaka devamını getirip bu projeleri icraata dönüştürmemiz lazım" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör