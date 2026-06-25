Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu’nda ilk hedefi açıkladı: Demir yoluna alternatif otoyol geliyor

İLK HEDEF DEMİR YOLU HATTININ TAMAMLANMASI

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ilk aşamada demir yolu yatırımlarına öncelik verileceğini açıklayan Uraloğlu, otoyol yatırımlarının ise sonraki aşamalarda hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

"Kalkınma Yolu'nda ilk etapta demir yolunu hayata geçirelim diye mutabık kaldık, ilerleyen dönemde de otoyolu devreye alma düşüncesindeyiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin lojistik gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi.

FAV LİMANI BÖLGESEL LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Irak'ın Basra Körfezi kıyısında inşa ettiği Fav Limanı yatırımının projenin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, limanın dört etap halinde tamamlanacağını ve dünya çapında önemli bir lojistik merkez haline geleceğini ifade etti.

Fav Limanı'nın devreye girmesiyle Körfez bölgesinden gelen yüklerin demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla Türkiye'ye taşınacağını belirten Uraloğlu, enerji nakil hatları ile iletişim altyapısının da koridora entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.