Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu’nda ilk hedefi açıkladı: Demir yoluna alternatif otoyol geliyor

Türkiye'nin kriz dönemlerinde güvenilir bir ortak olarak öne çıktığını vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye zor zamanda sözünde duran ve ihtiyaç duyulan ülke konumunda. Bu çok kıymetli." dedi.
İLK HEDEF DEMİR YOLU HATTININ TAMAMLANMASI
Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ilk aşamada demir yolu yatırımlarına öncelik verileceğini açıklayan Uraloğlu, otoyol yatırımlarının ise sonraki aşamalarda hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.
"Kalkınma Yolu'nda ilk etapta demir yolunu hayata geçirelim diye mutabık kaldık, ilerleyen dönemde de otoyolu devreye alma düşüncesindeyiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin lojistik gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi.
FAV LİMANI BÖLGESEL LOJİSTİK MERKEZ OLACAK
Irak'ın Basra Körfezi kıyısında inşa ettiği Fav Limanı yatırımının projenin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, limanın dört etap halinde tamamlanacağını ve dünya çapında önemli bir lojistik merkez haline geleceğini ifade etti.
Fav Limanı'nın devreye girmesiyle Körfez bölgesinden gelen yüklerin demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla Türkiye'ye taşınacağını belirten Uraloğlu, enerji nakil hatları ile iletişim altyapısının da koridora entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER PROJEYİ ÖNE ÇIKARDI
Uraloğlu, bölgede yaşanan savaş ve gerginliklerin mevcut ticaret yollarında aksamalara yol açtığını belirterek Kalkınma Yolu'nun yeni bir alternatif olarak öne çıktığını söyledi.
Türkiye'deki yaklaşık 217 limanın toplam kapasitesiyle kıyaslandığında Fav Limanı'nın tek başına oldukça büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu merkezden taşınacak yüklerin demir yolu ve otoyol ağlarıyla Avrupa'ya ulaştırılacağını dile getirdi.
ORTA KORİDOR İLE ENTEGRE EDİLECEK
Projenin yalnızca Körfez-Türkiye hattıyla sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Orta Koridor ile entegre edilerek daha güçlü bir uluslararası ticaret ağı oluşturulacağını söyledi.
"Kalkınma Yolu'nu Orta Koridor'a bağlayarak yolumuzu daha da güçlendireceğiz." diyen Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki stratejik konumunu daha etkin kullanacağını ifade etti.
BİNLERCE KİLOMETRELİK YENİ ULAŞIM YATIRIMI PLANLANIYOR
Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye tarafında önemli altyapı yatırımlarının planlandığını açıklayan Uraloğlu, proje çerçevesinde:
2 bin 88 kilometrelik demir yolu bağlantısının kullanılacağını,
Bunun için 615 kilometrelik yeni demir yolu hattının inşa edileceğini,
1912 kilometrelik kara yolu koridoru kapsamında ise 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımının yapılacağını bildirdi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 55 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENTİSİ
Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin projeye ilişkin mutabakata vardığını hatırlatan Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun bölgesel ticarete önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Projenin Türkiye'nin Orta Doğu-Avrupa ticaretindeki transit rolünü güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, limanlar, lojistik merkezler ve demir yolu ağlarında yük hacminin artacağını belirtti.
Özellikle Mersin, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki lojistik yatırımların hızlanacağını ifade eden Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından Türkiye ekonomisine 10 yıllık dönemde yaklaşık 55 milyar dolar katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.
KÖRFEZ İLE AVRUPA ARASINDA YENİ TİCARET KORİDORU
Kalkınma Yolu Projesi, Körfez ülkelerinden Avrupa'ya uzanan ticaret akışında yeni ve güvenli bir güzergah oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlara göre proje, küresel ticaret yollarında yaşanan jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin lojistik merkez olma hedefini güçlendiren en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.