Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’ndaki imza sürecinin perde arkasını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısında Türkiye-Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen anlaşmaların imza sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 5 anlaşmanın imzalanmasının planlandığını, 3 anlaşmanın imzalanmasının ardından kalan anlaşmalardan biriyle ilgili son anda sorun çıktığını anlattı.
TRABZON'DA ULAŞIM YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR
Trabzon'daki ulaşım yatırımları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nın büyük ölçüde tamamlandığını, Güney Çevre Yolu çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.
Uraloğlu, 16 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun birinci etabında çalışmaların devam ettiğini belirterek, projenin 14 kilometresinin tünel, kalan 2 kilometresinin ise köprü ve kavşaklardan oluştuğunu söyledi. Bakan, şu anda 6 tünelde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Trabzon'daki trafik yoğunluğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Trabzon'daki günlük trafik sayısı ortalama 92 binlerde. Sahil yolundan bahsediyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen trafiğin 180 bin olduğunu, FSM'den geçen trafiğin 280 bin olduğunu, İzmir Çevre Yolu'ndaki trafiğin 120 bin olduğunu, Ankara'daki trafiğin 100 binlerde olduğunu dikkate alırsak buradaki artık şehrin trafiğini mevcut yolumuz karşılamıyor." dedi.
Güney Çevre Yolu'nun önemine vurgu yapan Uraloğlu, projenin devamının da planlandığını belirterek, yolun Arsin'e kadar uzatılacağını söyledi.
YENİ TRABZON HAVALİMANI İÇİN SONDAJ BAŞLADI
Bakan Uraloğlu, yeni Trabzon Havalimanı için denizde sondaj çalışmalarının başladığını da açıkladı.
Trabzon Havalimanı'nın geçen yıl 3,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, mevcut kapasitenin ise 3 milyon olduğunu söyledi. Havalimanının kapasitesinin 10 milyona çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uraloğlu, 2 bin 640 metre olan pistin de 3 bin metrenin üzerine çıkarılmasının planlandığını aktardı.
Uraloğlu, yeni havalimanının deniz üzerinde yapılacağını belirterek, sondaj çalışmalarının başladığını söyledi.
Projenin geçen yıl tamamlandığını ve yatırım programına alındığını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trabzon ziyareti öncesinde kendisini arayarak havalimanının durumunu sorduğunu anlattı.
Uraloğlu, Erdoğan'ın kendisine "Niye bekliyorsunuz arkadaş, hemen başlat hayırlı uğurlu olsun" dediğini ve yeni havalimanı projesinin bu talimatın ardından başlatıldığını ifade etti.
KALKINMA YOLU'NDA SON ANDA SORUN ÇIKTI
Uraloğlu, konuşmasının önemli bölümünde Türkiye ile Irak arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki anlaşmaların imza sürecinde yaşananları anlattı.
Toplam 5 anlaşmanın imzalanmasının planlandığını, bunlardan 2'sinin demiryoluyla ilgili olduğunu belirten Uraloğlu, teknik ayrıntılar üzerinde yapılan görüşmelerin ardından tarafların imza töreni için salona geçtiğini söyledi.
Uraloğlu, son anda bir sıkıntı yaşandığını belirterek şöyle konuştu:
"Bir lider düşünün; Kalkınma Yolu'nun imzalarının atıldığı günü hatırlayın. Orada 5 tane anlaşma olacak. 2 tanesi demiryolu ile ilgili. Ufak tefek detaylarda gidip geliyoruz. En son salona indik tamam problem çözüldü imzalar atacağız. Son anda ufak bir sıkıntı bilgisi geldi. 3 anlaşmanın imzası atıldı. Diğerinin devam gelmiyor."
ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına rağmen anlaşma sürecini takip ettiğini belirten Uraloğlu, yaşanan sorunun Erdoğan'a iletildiğini söyledi.
Uraloğlu, Erdoğan'ın durumu fark ederek basın açıklamasına geçtiğini ve sürecin krize dönüşmesini engellediğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız bu kadar yoğunlukta Dışişleri Bakanımıza 5 anlaşma olacaktı dedi. Onu bile takip etti. Gittik geldik Cumhurbaşkanımız bir problem olduğunu anladı hemen basın açıklamasına geçti, vaziyeti idare etti. Bir krize çevirmedi." ifadelerini kullandı.
Sorunun çözülmesinin ardından yaşananları da anlatan Uraloğlu, "Yukarı çıktım Abdulkadir ne oldu dedi. Hazırız dedim. Irak Başkanına döndü biz hazırız dedi. O da bizde hazırız dedi. Hemen onların masasına iki tane sandalye çekildi orada imzalandı." diye konuştu.