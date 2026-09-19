Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu’ndaki imza sürecinin perde arkasını anlattı

YENİ TRABZON HAVALİMANI İÇİN SONDAJ BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, yeni Trabzon Havalimanı için denizde sondaj çalışmalarının başladığını da açıkladı.

Trabzon Havalimanı'nın geçen yıl 3,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, mevcut kapasitenin ise 3 milyon olduğunu söyledi. Havalimanının kapasitesinin 10 milyona çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uraloğlu, 2 bin 640 metre olan pistin de 3 bin metrenin üzerine çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Uraloğlu, yeni havalimanının deniz üzerinde yapılacağını belirterek, sondaj çalışmalarının başladığını söyledi.

Projenin geçen yıl tamamlandığını ve yatırım programına alındığını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trabzon ziyareti öncesinde kendisini arayarak havalimanının durumunu sorduğunu anlattı.

Uraloğlu, Erdoğan'ın kendisine "Niye bekliyorsunuz arkadaş, hemen başlat hayırlı uğurlu olsun" dediğini ve yeni havalimanı projesinin bu talimatın ardından başlatıldığını ifade etti.