Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde rekor! Gemi ve yolcu sayısı 14 yılın en üst seviyesinde!

Beş aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2026 yılının ilk beş ayında Kuşadası limanına 129 kruvaziyer uğrak yaptı. Kuşadası limanını sırasıyla, 66 gemi ile İstanbul limanları, 26 gemi ile İzmir Alsancak limanı takip etti. Kuşadası limanı 189 bin 141 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası limanını sırasıyla, 115 bin 323 yolcu ile İstanbul limanları, 51 bin 202 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ile diğer limanlar takip etti."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör