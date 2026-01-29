Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:55

Bakan Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Makhkamov ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile bir araya geldi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Özbekistan Karayolları Komitesi arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatan mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile bir araya gelmesi sonrası yaptığı açıklamada "Ulaştırma projelerimizdeki işbirliğimizi, stratejik ortaklık hedeflerimizi ve sektördeki gelecek vizyonumuzu kapsamlıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Özbekistan Ulaştırma Bakanı Makhkamov ve heyetini Bakanlık'ta misafir ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma projelerimizdeki işbirliğimizi, stratejik ortaklık hedeflerimizi ve sektördeki gelecek vizyonumuzu kapsamlıca değerlendirdik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile Özbekistan Karayolları Komitesi arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatan mutabakat zaptını imzaladık. Ortak tarih ve kültürle birbirine bağlı iki kardeş ülke olarak, ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmeye ve bağlarımızı her alanda büyütmeye kararlıyız."

