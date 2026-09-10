Bakan Uraloğlu tarih verdi: Samsun-Trabzon arası 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'u yatırımlarla dört bir yandan imar ve ihya etmeye devam ettiklerini söyledi.

Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin, Beşirli sahilindeki dolgu alanı üzerinde Trabzon'u denizle yeniden buluşturacağını belirten Uraloğlu, sahilin çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

"Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz." diyen Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ'miz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün omuz omuza yürüttüğü bu proje, sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje olacaktır." şeklinde konuştu.

Trabzon'a TOKİ tarafından önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Uraloğlu, millet bahçeleri, yaşam alanları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentin çehresinin daha da güzelleştiğini kaydetti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'un ulaşım ve altyapısına yönelik yatırımları da sürdürdüklerini belirterek, kenti başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla komşu illere ve Türkiye'nin diğer bölgelerine bağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, Tanjant Yolu'nun bitirildiğini, Kanuni Bulvarı Projesi'nde de sona yaklaşıldığını aktardı.

Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun iki kesim halinde hayata geçirildiğini belirterek, ilk kesimde çalışmaların sürdüğünü, Yomra ve Trabzon Üniversitesi Yeni Nesil Kavşakları ile Şehir Hastanesi Kavşağı'nın da hizmete sunulduğunu bildirdi.