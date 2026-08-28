Bakan Uraloğlu tarih verdi: Trabzon Raylı Sistem Hattı için geri sayım! İlk kazma 1 Eylül’de vurulacak

TRABZON'UN ÖNEMLİ NOKTALARI RAYLI SİSTEMLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon'un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız." diye konuştu.

GÜNDE 87 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU

Bakan Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, "Araçlarımız 360 yolcu kapasiteli olacak. Güzergâh işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör