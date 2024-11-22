Turkuvaz Medya’da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi"nde konuşuyor.
Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"Dünya ticareti artık hiçbir ülkeye yetmiyor. Taşımacılık daha çok önem kazanıyor.
"KALKINMA YOLU PROJESİ BİTME NOKTASINA GELDİ"
Uluslararası taşımacılığın yüzde 85 civarı denizyoluyla yapılıyor. Şu anda Süveyş Kanalı'ndan geçen Çin'den çıkan bir geminin ulaşım süresi 35 gün. Ama biz Kalkınma Yolunu bugün bitirebilsek bu süre 25 gün olacak. Kalkınma Yolu Ovaköy Sınır kapısına gelecek, oradan da Kapıkule'ye geçecek. 3 tane denize açılması söz konusu. Bu koridordan Rusya ve Kafkasya'ya açılması söz konusu. 4 ülke var, proje bitme noktasına geldi. Finansman ve işletilmesini konuşuyoruz. Gelecek sene içerisinde yapıma başlayabilir miyiz gayreti içerisindeyiz. Projede ilerliyoruz.
"ZENGEZUR İLE TÜRK DÜNYASINA KOLAY BAĞLANMA İMKANI OLUR"
Zengezur Koridoru, Bakü-Tiflis-Kars Hattı, burada artık kapasitelerde sıkıntı var, Gürcistan tarafında 1 2 yıl hat kapalı kaldı. Alternatif Güzergah lazım. Bu güzergah nereden geçecek? Biz Azerbaycan'ın ne dediğine bakıyoruz. Ermenistan'dan mı İran'dan mı geçecek? Biz de ona göre vaziyet alacağız. Ama Zengezur Koridoru, daha doğrudan bağlanma imkanı sağlayacak. Zengezur ile Türk dünyasına kolay bağlanma imkanı olur.
6 bin 101 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye getirdik. Sadece 6 il birbirine bağlanabiliyordu şu anda 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanabiliyor. 2002 yılında sadece 8.5 milyon olan araç trafiği bugün 30.5 milyona çıktı.
AKILLI ULAŞIM: KENDİ MODELİMİZİ ÜRETİYORUZ
Yola yerleştirilecek her türlü sensör ve akıllı levhalarla birlikte bu noktada akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Biz kendi modelimizi üretiyoruz. Bu konuda TÜRKSAT ve KGM yoğun şekilde çalışıyor. Hasdal ile havalimanı arasında 30 km kesimde deneme sürecini başlatıyoruz. Altyapı dediğimiz fiber optiklere ihtiyacımız var. 15 bin km fiber optik ağı döşeyeceğiz. Pilot uygulamaları görmüş olacağız. Önümüzdeki sene imalatlara başlarız. 2026'da ilk denemelere başlarız.
"HEDEF 2028'DE 18 BİN KİLOMETRELİK DEMİRYOLU"
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın son döneminde güzel işler yaptık. 2002'ye geldiğimizde elimizde 11 bin kilometre demiryolu vardı. 3 bin kilometre yeni demiryolu inşa ettik. Hedefimiz 2028'de yaklaşık 17 bin 500 - 18 bin kilometreye çıkaracağız. İhracat anlamında da kıymetli. Biz de demiryolu taşımacılığına hem kapasite, hem hız hem de karbon ayakizinin takibi konusunda yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİRYOLU PROJESİ
Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren 2026 sonunda bitireceğiz, Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep bitireceğiz, şu anda Avrupa ile Asya arasında demiryolu bağlantısı sadece Marmaray. Günde 300 seferle yaklaşık 650 bin yolcu taşıyoruz. Sadece günde 4 tane yük treni geçirebiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde düşündüğümüz çift demiryolu hattını inşallah Dünya Bankası ile kredi noktasında iyi bir noktaya geldik. Bu hattı Halkalı-Kapıkule hattıyla bağlayarak bütün demiryolu anayolunu destekleyecek hatları bitireceğiz.
BAKANLIKTAN İSTANBUL'A 170 KİLOMETRE METRO
Bir kere özellikle yoğun nüfus olan şehirlerde yer üstü ulaşım imkanı her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla yüzeyden çözme şansımız yok mutlaka yerin altına metrolara inmemiz gerekiyor. Buna göre İstanbul'a bakacak olursak bin kilometre metro hattı gerekiyor şu anda 400 kilometre var. Bunun aşağı yukarı 170 kilometresini Bakanlık olarak biz yaptık. Ana arterler tamam bizim görevimiz, onun haricindekiler belediyenin görevidir. Belediye ancak talep ederse bakanlığa geçer. Bu konuda yapılması gereken birçok iş var. Yolları açarak biz trafiği çözemeyiz diyen bazı belediye başkanlarımız var. Biz aşağı yukarı 14 tane ilde yaptığımız planladığımız işler var, biz Bakanlık olarak bunları takip ediyoruz."