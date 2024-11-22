Turkuvaz Medya’da ulaşım zirvesi! Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu projesi bitme noktasına geldi

6 bin 101 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometreye getirdik. Sadece 6 il birbirine bağlanabiliyordu şu anda 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanabiliyor. 2002 yılında sadece 8.5 milyon olan araç trafiği bugün 30.5 milyona çıktı.

AKILLI ULAŞIM: KENDİ MODELİMİZİ ÜRETİYORUZ

Yola yerleştirilecek her türlü sensör ve akıllı levhalarla birlikte bu noktada akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Biz kendi modelimizi üretiyoruz. Bu konuda TÜRKSAT ve KGM yoğun şekilde çalışıyor. Hasdal ile havalimanı arasında 30 km kesimde deneme sürecini başlatıyoruz. Altyapı dediğimiz fiber optiklere ihtiyacımız var. 15 bin km fiber optik ağı döşeyeceğiz. Pilot uygulamaları görmüş olacağız. Önümüzdeki sene imalatlara başlarız. 2026'da ilk denemelere başlarız.