Bakan Uraloğlu: Türkiye’nin günlük uçuş trafiği 2000’li yılların iki katına çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu, havacılık sektörünün ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti. Uçakların yalnızca mesafeleri kısaltmadığını ifade eden Uraloğlu, toplumlar arasında görünmez köprüler kurduğunu söyledi.

Havalimanlarının çağdaş dünyanın can damarı ve ekonomilerin nabzı olduğunu belirten Uraloğlu, "Avantajlı coğrafi konumumuz, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsaittir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE HAVALİMANI SAYISI 60'A YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan politikalarla Türkiye'nin havacılıkta önemli bir noktaya ulaştığını belirten Uraloğlu, ülkede halen 58 aktif havalimanının bulunduğunu söyledi.

Yapımı süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60'a çıkacağını aktaran Uraloğlu, dış hatlarda ise 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini kaydetti.

BAYRAMDA 7,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Kurban Bayramı döneminde havayolu ulaşımında yoğunluk yaşandığını belirten Uraloğlu, 22-31 Mayıs tarihleri arasında önemli rakamlara ulaşıldığını dile getirdi.

Uraloğlu, "Bu son 10 günlük süre zarfında, günlük ortalama 5 bin 200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde toplam 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 7 milyon 617 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

İstanbul Havalimanı'nın da bayram döneminde tarihi bir rekora imza attığını açıklayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 31 Mayıs tarihinde İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuşla, açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora da daha imza attık. Bu tek rekorumuz değildi elbette. Aslında bu Kurban Bayramı sürecinde tekrar gördük ki ulaştırma altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar, sadece birer yol veya köprü olmanın çok ötesinde milletimizin hayatına doğrudan dokunan, ekonomimizi canlandıran ve birlik beraberliğimizi pekiştiren eserler haline gelmiş."

OTOYOLLARDA VE KÖPRÜLERDE DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Bayram sürecinde kara yolu ulaşımında da yoğunluk yaşandığını aktaran Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden aynı dönemde 189 binden fazla aracın geçtiğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda da benzer yoğunlukların görüldüğünü belirten Uraloğlu, bu rakamların ulaştırma yatırımlarının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI BU YIL AÇILACAK

Doğu Karadeniz'de Türkiye'nin 5'inci bölgesel havalimanını inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Havalimanının Gümüşhane'ye 59 kilometre, Bayburt'a ise 42 kilometre uzaklıkta stratejik bir noktada inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, tesisin yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Uraloğlu, havalimanını bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

KÖSE YOLU AÇIKLAMASI

Bölgedeki ulaşım yatırımlarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Kop Tüneli başta olmak üzere önemli projelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Köse yolu projesiyle ilgili iddialara da değinen Uraloğlu, "Biz yapacağımız Köse yolundan vazgeçmiş de değiliz. Bazı spekülasyonlar olduğunu duyuyorum. Bunu da özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Allahü teala inşallah bu eseri bitirip hep beraber kullanmayı ve görmeyi bizlere nasip etsin." dedi.

Bakan Uraloğlu'na incelemeleri sırasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ile belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör