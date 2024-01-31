Bakan Uraloğlu: Ukrayna ile kara yolu taşımacılığını serbestleştirdik

"2024 SONUNA KADAR UZATTIK"

Bakan Uraloğlu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan savaştan dolayı üzüntülerini dile getirerek, "Ukrayna'nın bütünlüğü ve güvenliği bizim için kesinlikle çok önemli ki Cumhurbaşkanımız o noktada çok net bir irade ortaya koydu. İnşallah kısa sürede orada barış sağlanır. Ukrayna'nın bütünlüğü sağlanır. Ve biz de daha iyi ilişkilerle, daha ederiz ancak mevcut şartlarda da olması gereken en iyi noktada olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Ukrayna arasındaki kara yolu taşımacılığı noktasında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, "Kara yolu taşımacılığında biz orada ne yapmamız gerekiyorsa gerçekten onu yapıyoruz ve tamamen serbestleştirdik ve 2024 sonuna kadar da uzattık." dedi.

Uraloğlu tahıl koridoru anlaşmasına da değinerek, "Ukrayna'da sizin de bilginiz dahilinde 12 tane halen mahsur durumda gemi var. Onların bir türlü çıkışını sağlayamadık o konuda da desteğiniz kıymetli olacaktır." ifadesini kullandı.