Bakan Uraloğlu’na büyük jest: THY uçağına Trabzon’un o ilçesinin adı verildi!

Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarına Türkiye'nin şehir, ilçe ve önemli tarihi-turistik noktalarının isimlerini verme geleneğine Trabzon'un Düzköy ilçesi de eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun doğduğu ilçe olan Düzköy'ün adı, THY filosundaki uçaklardan birine verildi.

TRABZON'UN İLÇELERİ THY FİLOSUNDA

THY filosunda daha önce Türkiye'nin farklı illeri ve ilçelerinin isimleri kullanılırken Trabzon'un adı da uçaklardan birine verilmişti. Trabzon'un ilçeleri Maçka ve Akçaabat da geçmiş yıllarda THY uçaklarına verilen isimler arasında yer aldı.

THY'nin 2019'da filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarından birine Maçka adı verilmişti. Söz konusu uçak ilk uçuşunu İstanbul-Trabzon arasında gerçekleştirmişti.

Düzköy isminin de THY uçağına verilmesiyle Trabzon'un ardından Maçka ve Akçaabat'ın yanı sıra ilçenin adı da şirketin uçuş ağıyla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası hatlarda görülebilecek.

DÜZKÖY'ÜN ADI DÜNYAYA TAŞINACAK

THY'nin uçaklarına şehir, ilçe ve Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik noktalarının isimlerinin verilmesi uzun yıllardır sürdürülen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Filo isimlerinde Türkiye'nin farklı illeri ve ilçelerinin yanı sıra tarihi ve turistik bölgelerin adları da kullanılıyor.

Düzköy isminin THY uçağına verilmesiyle Trabzon'un ilçesinin adı da şirketin uluslararası uçuş ağı üzerinden dünyanın farklı noktalarına taşınmış olacak. Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan THY, çok sayıda ülkeye uçuş gerçekleştiriyor.

THY, havacılık dışındaki uluslararası marka çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, 2027-2028 sezonundan itibaren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör