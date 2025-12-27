Bakan Uraloğlu’ndan Hataylılara müjde: Amanos Tüneli çalışması Mart ayında başlıyor

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI YORULMAK BİLMEDEN DEVAM ETTİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Hatay'ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en güzel şekilde yansıtan şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

"455 Bin Konut Tamam" programıyla da Hatay'ı yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik, kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Allah ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere… O hedef gösterdi, irade koydu ortaya." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklarla birlikte Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi bir seferberlik ruhuyla Hatay'da hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün, kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz; bugün, yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz; geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmak bilmeden devam ettiriyoruz."