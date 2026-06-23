Bakan Uraloğlu’ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 11 Türk gemisi güvenli şekilde geçiş yaptı

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin anbean takip edildiğini bildirdi.

Bölgedeki gemiler ve vatandaşlarla sürekli temas halinde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz, Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

Paylaşımda yer verilen görselde, bekleyen 7 gemiden 1'inin Türk bayraklı olduğu da belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör