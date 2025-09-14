Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Havalimanı açıklaması: Avrupa’da birinci dünyada beşinciyiz!

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU

İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama bin 24 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." açıklamasında bulundu.