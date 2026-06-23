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Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:30

Bakan Uraloğlu'ndan Orta Koridor vurgusu: Avrupa için stratejik bir gereklilik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu açılış etkinliğine katıldı. Orta Koridor vurgusu yapan Bakan Uraloğlu "Bugün Orta Koridor, Türkiye için bir ulaştırma güzergahının ötesinde; Avrupa’nın kesintisiz yük akışı, tedarik güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir gereklilik haline gelmiştir" dedi.

DHA
Bakan Uraloğlu’ndan Orta Koridor vurgusu: Avrupa için stratejik bir gereklilik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nda, Orta Koridor'un artan stratejik önemini değerlendirdik. Bugün Orta Koridor, Türkiye için bir ulaştırma güzergahının ötesinde; Avrupa'nın kesintisiz yük akışı, tedarik güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. Demir yollarından limanlara, lojistik merkezlerden sınır geçişlerine kadar uzanan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın en güçlü halkalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Orta Koridor'un kapasitesini artıracak projelerimizle bölgelerimizi birbirine bağlayan, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve küresel tedarik zincirlerini güçlendiren adımlar atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #TÜRKİYE #BRÜKSEL

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Bakan Uraloğlu'ndan Orta Koridor vurgusu: Avrupa için stratejik bir gereklilik
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