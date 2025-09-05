Bakan Uraloğlu’ndan ’Terörsüz Türkiye’ vurgusu

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCANAN KAYNAKLARI, ARTIK ÜRETİME, TEKNOLOJİYE, REFAHA YÖNLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin bugün tarihi bir dönüşüm içinde olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Petrol üretiyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır." açıklamasında bulundu.

Bu dönüşümü taçlandırmak için, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya da ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, temeli zayıf olan bir binaya kat çıkmak gibidir. Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan bu yeni anayasa, Türkiye'nin yol haritası olacak. Canı gönülden inanıyorum ki, yeni anayasayı sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağız." şeklinde konuştu.

Tam bu tarihi hedeflere ve büyük vizyona yoğunlaşmışken, enerjilerini milletin refahı ve geleceği için çalışmaya çevirmişken, terörden beslenenlerin bu süreci baltalamak istediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Milletimizin birliği ve huzuru için atılan adımları karalamak, sokakları kaosa sürüklemek ve demokrasimizi gölgelemek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmiyor. Terörle mücadelede kazandığımız zaferleri hazmedemeyen bu zihniyet, siyasi çıkarları uğruna halkımızı yanıltmaya, gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmaya çalışıyor."

Yakın zamanda Bartın'ın Ulus ilçesi ile çevre iller Karabük ve Kastamonu'da yaşanan orman yangınlarının da herkesin yüreğini yaktığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kahraman ekiplerimiz gece gündüz demeden alevlerle mücadele ederken, bazı muhalifler siyasi çıkar uğruna yaydığı yalanlarla vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yangınları söndürmek için canını ortaya koyanlara iftira atanlar, milletimizin vicdanını yaralıyorlar. Biz, fitneyle değil, hizmetle; biz, yalanla değil, hakikatle yolumuza devam ediyoruz."

SON 23 YILDA BARTIN'IN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA YAKLAŞIK 37 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bartın'ın, tarih boyunca Karadeniz'in yiğit sesi, çalışkan elleri ve vefalı yüreği olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "İşte bu yüzden, Bartın'ı sadece Karadeniz'in incisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri yapmak için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda Bartın'ın ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik." diye konuştu.

2002'de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Bartın'a 70 kilometre BSK'lı yol yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bartın-Kurucaşile-Cide,

Devrek-Zonguldak Ayrımı – Çaycuma - Bartın, Arıt-Aydınlar, Bartın - Safranbolu Yolları, Kirazlı Köprü Baraj Varyantı, Çift Tüplü Çakraz, Cumayanı ve Meydan Tünelleri ile Amasra, Aç-Kapa-1 ve 2 Tünelleri gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece, Bartın'ımızı bölünmüş yollarla Türkiye'mizin büyük bir bölümüne bağladık." şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, Bartın Çevre Yolu, Karaman Köyü-Kurucaşile Yolu gibi devam eden 8 projemizle Bartın'ın karayolu ağını daha da güçlendirdiklerini belirtti.