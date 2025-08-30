Bakan Uraloğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu açıklamasında "Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destansı bir zaferin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı günün vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden kahramanların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Dumlupınar'da elde ettiği eşsiz zaferin yıl dönümü olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir dönüm noktasıdır. Ağustos ayı, tarihimiz boyunca Malazgirt'ten Çaldıran'a, Mercidabık'tan Sakarya'ya, nice zaferlerle taçlanmış bir aydır. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan arındırarak İstiklal Savaşı'mızı muhteşem bir başarıyla taçlandırmış ve Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Bu zafer, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu kutlu mirasa sahip çıktıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Hamdolsun, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendiren dev eserlerle ülkemizin dört bir yanını donatıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mirasın en güçlü adımlarından biri olarak, 22 Ağustos 2025'te temelini attıkları Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ile zaferlerle dolu Ağustos ayına yakışır zafer tadında büyük bir eser daha kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu projemiz Zengezur Koridoru'nun kapısını ardına kadar açan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir barış ve refah köprüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin jeostratejik gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladık. Vatanımızın güçlü yarınlarına ışık tutan kalıcı bir miras bıraktık."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha da anlamlı kılmak adına, Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, İzmir'de ise İZBAN hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu hatların, vatandaşlara hızlı, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkânı sunarak bayram coşkusunu daha geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir kale gibi korumaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" dedi.