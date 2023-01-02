Bakan Varank, yeni yıla kuryelerle girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı. Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu. Online sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada kurye olarak göründü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi. Varank, sipariş sahibi öğrenciye TOGG'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu ve TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri hediye etti. Daha sonra Getir'in Etlik'teki dağıtım merkezine geçen Varank'a, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile diğer yetkililer eşlik etti.Varank, "Kolay iş değil. Bir kere hava soğuk. Arkadaşlarımızın ne kadar emek verdiğini görmüş olduk. Müşteriyi memnun ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bedava verdik ürünleri. Patronla anlaştık. Para almayacaktı. Hem de hediyeler götürdük. İlk teslimatımızda 5 yıldız verirler, iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.