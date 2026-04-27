Bakan Yumaklı açıkladı: Yangınlara havadan müdahale kapasitemizi 462 tona ulaştırdık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarına ilişkin riskli görülen 30 ilin valisiyle, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yer aldı. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları nedeniyle, yangın riskinin her geçen yıl artığını belirterek, "Biz de mücadelemizi yangın çıktıktan sonra değil, yangın çıkmadan önce başlatıyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz, kasım ayından bu yana orman içi yollardan akıllı gözetleme kulelerine, ilk müdahale ekiplerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir alanda hazırlıklarını yaptı" dedi.

'YANAN ALANLAR İMARA AÇILMAYACAK'

Yumaklı, köylerde, okullarda, camilerde, vatandaşlara ulaştıklarını ve bilgilendirme çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde 81 ilde 'Orman Benim' kampanyası düzenleyeceğiz. 7'den 70'e her kesimden bütün vatandaşlarımızı bu seferberliğe katacağız. Ayrıca geçtiğimiz yıl yanan yerlerin ağaçlandırmasını bu yıl bitireceğiz.

Buradan her zaman dezenformasyon konusu yapılan bu konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanan alanlar imara açılmayacak, yeniden ağaçlandırılacaktır. Diğer yandan, yangınla mücadele edecek hava ve kara gücümüzü artırarak, daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA görev yapacak. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte, havadan müdahale kapasitemizi 462 tona ulaştırmış oluyoruz. Kara gücümüzde ise bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi sahada olacak" diye konuştu.

'RİSKİ HEP BİRLİKTE YÖNETELİM'

Personel sayılarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "Bu yıl orman kahramanlarımızın sayısını da 25 binden 28 bine çıkardık. Sayısı 138 bini aşan gönüllümüz de sahadaki mücadelede kahramanlarımızın en büyük destekçisi olacak. 2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91'i insan kaynaklı. Yol kenarına atılan bir cam kırığı, tam söndürülmemiş bir piknik ateşi ya da ateşe verilen bir anız tarlası, saatler içinde binlerce hektar alanı ve içindeki canları yok edebiliyor.

Bu ihmaller ciğerlerimizi yakıyor. Orman yangınlarının sebebi ile birlikte bir de müsebbibi olur. Bu anlamda sıfır tolerans ilkesiyle devam edileceğini, bilerek veya bilmeyerek yangına sebep olmanın ağır cezası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Gelin bu yıl, bu riski hep birlikte yönetelim. Sizlerden istirhamım, rüzgarlı sıcak günlerde açık alanlarda ateş yakmayalım. Piknik sonrası alanın soğuduğundan ve temizlendiğinden emin olalım. En ufak bir duman gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SAHADA'

Yumaklı, erken müdahalenin çok kritik ve hayati olduğunu ifade ederek, "Ancak en büyük başarı, yangının hiç çıkmaması için göstereceğimiz gayrettir. Biz hazırız, devletimiz tüm kurumlarıyla sahada. Sizden tek isteğimiz dikkat, duyarlılık ve destek. Yeşil vatanımızı el birliğiyle, dikkatle ve sevgiyle koruyalım. Sözlerimin sonunda geçen sene orman yangınlarında şehit olan 18 kardeşimizi ve geçmişten bugüne şehadete eren bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu sene yangınla mücadelede görev alacak kahramanlarımıza, gönüllülerimize, kamu personelimize, kolaylıklar diliyorum" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SÜRECİN KOORDİNASYON GÜCÜYÜZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkenin orman varlığının yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alanın yangına hassas nitelikte olduğunu söyleyerek, "Bu tablo, hazırlık kapasitemizi, saha disiplinimizi ve kurumlar arası koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu anlayışla; AFAD'ımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ve 112 Acil Çağrı Merkezlerimizle bu sürecin sahadaki koordinasyon gücüyüz. Orman yangınlarıyla mücadelede operasyonel sevk ve idare, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı, yani TAMP ise yangının yerleşim yerlerine sirayet ettiği, tahliye ve destek hizmetlerinin gerekli hale geldiği durumlarda bütün kurumlarımızı ortak bir afet yönetimi düzeni içinde buluşturan ana çerçevedir. AFAD'ımız bu çerçevede; tahliye, geçici barınma, beslenme, lojistik, kaynak yönetimi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, psikososyal destek, hasar tespiti ve ön iyileştirme süreçlerinde merkezi rol üstlenmektedir. Emniyetimiz şehir merkezlerinde, jandarmamız kırsal alanlarda, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz ise ilk ihbardan itibaren hızlı bilgi akışında görev alacaktır" dedi.

'HEDEFİMİZ ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMI HAKİM KILMAK'

Valiliklerin koordinasyonunda alınacak önleyici tedbirler başta olmak üzere risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman envanteri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetlerini ele alacaklarını söyleyen Çiftçi, "Hedefimiz açıktır, yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve yeşil vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geliştirmek. Bu toplantının ülkemiz, milletimiz ve orman yangınlarıyla mücadele kapasitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçen sene yangınlarda kaybettiğimiz orman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör