Bakan Yumaklı açıkladı: 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsala yatırım yapıyor, üretime tam destek veriyoruz. Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için IPARD III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon TL hibe ödemesini hesaplara aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör