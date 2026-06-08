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Giriş Tarihi: 8.06.2026 10:04 Son Güncelleme: 8.06.2026 10:18

Bakan Yumaklı açıkladı: 82 bin gıda denetimi yapıldı, 142,5 milyon TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2026’da ülke genelinde 82 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 142,5 milyon TL idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı açıkladı: 82 bin gıda denetimi yapıldı, 142,5 milyon TL ceza uygulandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1–31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 142,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı, ayrıca 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini teminat altına almak amacıyla denetimlerin "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı NSosyal üzerin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;
142,5 milyon lira idari para cezası uygularken,
19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ediyoruz."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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