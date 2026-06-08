Bakan Yumaklı açıkladı: 82 bin gıda denetimi yapıldı, 142,5 milyon TL ceza uygulandı

"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı NSosyal üzerin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1–31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdik.



Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;

142,5 milyon lira idari para cezası uygularken,

19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.



İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize "sıfır tolerans" ilkesiyle devam ediyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör