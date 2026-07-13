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Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:41 Son Güncelleme: 13.07.2026 10:51

Bakan Yumaklı açıkladı: Elazığ Keban Altıyaka Barajı ekonomiye 107 milyon TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmaların başladığını belirterek, "Proje tamamlandığında 8 bin 630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak, toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Yumaklı açıkladı: Elazığ Keban Altıyaka Barajı ekonomiye 107 milyon TL katkı sağlayacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Su kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve üreticilere destek olmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"722 milyon lira yatırımla hayata geçireceğimiz Elazığ Keban Altıyaka Barajı'nda çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında 8 bin 630 dekar tarım arazisine can suyu taşıyacak, toprağımızın verimini artırırken ülke ekonomimize her yıl 107 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI #EKONOMİ

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Bakan Yumaklı açıkladı: Elazığ Keban Altıyaka Barajı ekonomiye 107 milyon TL katkı sağlayacak
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