Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III ile Mayıs'ta 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:35

Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III ile Mayıs'ta 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında kırsalda üretim yapan girişimcilere mayıs ayında toplam 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III ile Mayıs’ta 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı
  • ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üretimi artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "Kırsalı yatırım, üretim ve istihdamla güçlendiriyor, Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

"Mayıs ayında yapılan 375 milyon 649 bin TL tutarındaki hibe ödemelerinin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları: 244 milyon 257 bin TL
  • Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar: 89 milyon 128 bin TL
  • Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik fiziki varlık yatırımları: 24 milyon 815 bin TL
  • LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması: 17 milyon 449 bin TL"

Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin kırsal kalkınmayı hızlandırmayı, üreticilerin rekabet gücünü artırmayı ve yerel ekonomileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TÜRKİYE YÜZYILI #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKÄ°P EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN!
ANLIK HÄ°SSE SENETLERÄ° VERÄ°LERÄ°, BORSA GRAFÄ°K VE TEKNÄ°K ANALÄ°Z!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III ile Mayıs'ta 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA