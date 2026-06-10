Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III ile Mayıs’ta 375,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üretimi artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "Kırsalı yatırım, üretim ve istihdamla güçlendiriyor, Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı paylaşımında şu bilgileri paylaştı:
"Mayıs ayında yapılan 375 milyon 649 bin TL tutarındaki hibe ödemelerinin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin kırsal kalkınmayı hızlandırmayı, üreticilerin rekabet gücünü artırmayı ve yerel ekonomileri güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.