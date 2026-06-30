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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:55 Son Güncelleme: 30.06.2026 11:13

Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III kapsamında 240 projeye 2,9 milyar TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı IPARD III kapsamında 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği sağlandığını açıkladı. Ayrıca süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimini kapsayan yeni çağrı ilanı 30 milyon Euro bütçeyle başlatıldı.

Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III kapsamında 240 projeye 2,9 milyar TL hibe desteği
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde modernizasyondan kapasite artırımına, gıda işleme tesislerinden teknolojik dönüşüme kadar birçok alanda üreticilere destek sağlandığını açıkladı.

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ile soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği verileceği belirtildi. Bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 5,8 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.

Ayrıca 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni destek programının 30 milyon Euro bütçeyle başlatıldığı duyuruldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #IPARD III PROGRAMI #TARIM

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Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III kapsamında 240 projeye 2,9 milyar TL hibe desteği
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