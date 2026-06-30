Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III kapsamında 240 projeye 2,9 milyar TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde modernizasyondan kapasite artırımına, gıda işleme tesislerinden teknolojik dönüşüme kadar birçok alanda üreticilere destek sağlandığını açıkladı.
Başvuru Çağrı İlanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ile soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği verileceği belirtildi. Bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 5,8 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.
Ayrıca 12. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni destek programının 30 milyon Euro bütçeyle başlatıldığı duyuruldu.