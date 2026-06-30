Bakan Yumaklı açıkladı: IPARD III kapsamında 240 projeye 2,9 milyar TL hibe desteği

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ile soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği verileceği belirtildi. Bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 5,8 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.