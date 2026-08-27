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Giriş Tarihi: 27.08.2026 12:24

Bakan Yumaklı açıkladı: Kütahya Simav’da jeotermal seracılık atağı! 1500 kişiye istihdam sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, konuya ilişkin "1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak" dedi.

DHA
Bakan Yumaklı açıkladı: Kütahya Simav’da jeotermal seracılık atağı! 1500 kişiye istihdam sağlayacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da jeotermalin gücünü tarımın bereketiyle buluşturuyor, bölge ekonomisinde yeni bir sayfa açıyoruz. Altyapısı tamamlanan Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime hazır. Bölgemiz; 1185 dekar üretim alanı, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisi ile yatırımcılarımızın hizmetinde. 1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SİMAV #KÜTAHYA #İBRAHİM YUMAKLI

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