Bakan Yumaklı açıkladı: TEKNOFEST 2026 Tarım Teknolojileri Yarışması’na başvurular devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, söz konusu yarışma kapsamında devam eden başvurulara ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımda teknoloji üreten, geliştiren ve sahaya taşıyan bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en büyük Tarım Teknolojileri Yarışması'yla, akıllı tarım uygulamalarından sürdürülebilir üretime kadar pek çok alanda yenilikçi projeleri destekliyoruz. Tarımda dijital dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi ve girişimcilerimizi, 20 Şubat'a kadar başvuru yapmaya davet ediyorum. Bu büyük dönüşümde öncü rol üstlenen TEKNOFEST'e ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) başta olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

BAŞARILI OLANLARA BURS, STAJ VE İŞ İMKANI SAĞLANIYOR

Paylaşımda yer alan bilgilere göre yarışma, 5 farklı tema ve 19 alt kategoriden oluşuyor. Yarışmada başarılı olanlara malzeme ve mentörlük desteği sağlanıyor. Başarılı finalistler aynı zamanda burs, staj ve iş imkanı da elde edebiliyor.



