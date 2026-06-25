Bakan Yumaklı açıkladı: TMO hububat alımlarında ödemelere başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ülke genelinde 211 noktada sürdürdüğü hububat alımları, hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte 600 noktaya çıkarılacak.

TMO, kendisine teslim edilen ürünlerin tamamını satın alacağını belirtirken, ürün bedellerinin ise teslim tarihinden itibaren 21'inci günden başlayarak üreticilerin hesaplarına yatırılmaya devam edileceğini bildirdi.

Açıklamada, çiftçilerin emeğinin ve alın terinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör