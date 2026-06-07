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Giriş Tarihi: 7.06.2026 13:00 Son Güncelleme: 7.06.2026 13:03

Bakan Yumaklı açıkladı: Yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Amacımız sadece üretmek değil; soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

DHA
Bakan Yumaklı açıkladı: Yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı '7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı, açıklamalarında şunları kaydetti:

Gıda yönetimimizde; üreticimizin alın terini, bilimin rehberliğini ve denetim ekiplerimizin tavizsiz görev bilincini harmanlıyoruz. Gelişmiş laboratuvar altyapımızla standartlarımızı sürekli yükseltiyor, Türk Gıda Kodeksi'nde hayata geçirdiğimiz kapsamlı düzenlemelerle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Amacımız sadece üretmek değil; soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Güvenilir Gıda mobil uygulaması ile vatandaşlarımızı da denetim sürecine ortak ediyor, şeffaflığı merkeze alıyoruz.

Biliyoruz ki gıdamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu vizyonla çalışan tüm üreticilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kutlu olsun.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI

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Bakan Yumaklı açıkladı: Yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz
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