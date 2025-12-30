Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:35 Son Güncelleme: 30.12.2025 13:41

Bakan Yumaklı: Denetimlerde 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uyguladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdik ve 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

