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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:12

Bakan Yumaklı duyurdu: Bayburt'a baraj sulaması yatırımı! 520 milyon TL ek gelir sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'taki Kırklartepe Barajı Sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlanacağını duyurdu.

DHA
Bakan Yumaklı duyurdu: Bayburt’a baraj sulaması yatırımı! 520 milyon TL ek gelir sağlanacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'a kazandırılması planlanan Kırklartepe Barajı Sulaması ile ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt'umuzun verimli toprakları için dev bir adım atıyoruz. 2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'a kazandıracağımız Kırklartepe Barajı Sulaması; 57 bin 700 dekar araziyi modern sulama ile buluşturacak, ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlayacak. Hayırlı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #BAYBURT #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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Bakan Yumaklı duyurdu: Bayburt'a baraj sulaması yatırımı! 520 milyon TL ek gelir sağlanacak
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