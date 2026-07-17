Fırat Havzası’na 86 milyon avroluk dev yatırım! ümz

86 MİLYON AVROLUK DESTEKLE 40 BİN HANEYE ULAŞILACAK

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kuraklık ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı üretimi güçlendirmeyi hedeflediğini ifade eden Yumaklı, "Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve IFAD'da birlikte bu projenin yürütülmesinde ayrılan bütçe 86 milyon avro. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, proje kapsamında toprak muhafazası, sel kontrolü, ağaçlandırma, mera ıslahı, hayvan içme suyu tesisleri ve kırsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Ayrıca tarımsal üretim, modern sulama, yenilenebilir enerji, hayvancılık, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda kredi ve hibe destekleri de sağlanacağını kaydetti.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK TARIMSAL ÜRETİMİNİ BEKLİYORUZ"

Konuşmasında iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine de değinen Yumaklı, son yıllarda orman yangınları, kuraklık, sel, taşkın ve zirai don gibi afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçen yıl Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı üretimine büyük zarar verdiğini hatırlatan Yumaklı, devletin üreticilerin yanında olduğunu ve verilen desteklerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Hasat döneminde üreticilerin yeniden umutla tarlalara döndüğünü dile getiren Yumaklı, "Çok şükür bunun güzel sonuçlarını da aldık. Artık bugün kayısı hasadını yaparken gözlerde mutsuzluk yerine ümidi, sevinci ve neşeyi gördüğümüzde mutlu oldum. Elbette sadece kayısıda değil, Türkiye'nin dört bir yanında farklı ürünlerde hasat devam ediyor. Bu sene yağışların da çok iyi olmasıyla birlikte inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek tarımsal üretim sonuçlarını alacağız. Elbette bunda yağışların katkısı büyük. Ancak üreticilerimizin çabası, alın teri ve emeği var. Dolayısıyla devletiyle omuz omuza vermiş üreticilerimizin elde ettiği bu başarı hem onlar hem de ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

KADINLAR VE GENÇLER DE DESTEKLENECEK

Projede kadınlar ve gençlerin üretim sürecine daha fazla katılımının hedeflendiğini belirten Yumaklı, Fırat Havzası'nda uygulanacak modelin Türkiye'nin diğer bölgelerine de örnek olacağını ifade etti.

Yumaklı, "Son 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımda, ormancılıkta ve su yönetiminde adeta çağ atladık. Üretimimizi artırırken doğal kaynaklarımızı da korumak, yani bir koruma kullanma dengesi oluşturmak da çok kıymetli. Fırat Projesi de bu vizyonun en önemli ayaklarından bir tanesi. Burada ortaya konulacak olan model sadece bu havza için değil, ülkemizin diğer bölgeleri için de bir örnek teşkil edecek." diye konuştu.

PROJE 6 İLİ KAPSIYOR

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi; Malatya, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da uygulanacak. Proje kapsamında doğal kaynakların korunması, kırsal altyapının güçlendirilmesi, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Programda IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşma yaptı. Bakan Yumaklı, programın ardından Malatya Orman İşletme Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör