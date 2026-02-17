Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.02.2026 10:42

Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 220 milyon lira maliyetli İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal medya hesabından, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir Bergama'nın üretimine ve ekonomisine güç katacak 220 milyon lira maliyetli İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını aktaran Yumaklı, "2026 sulama sezonunda 1500 dekar araziyi modern sulama teknikleriyle buluşturacak bu proje, su tasarrufu sağlarken üretimde verimliliği de artıracak. Bölgemize ve İzmir'imize hayırlı, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projeyle bölge ve ülke ekonomisine yılda 15,3 milyon lira ek gelir sağlanacak.

