Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’nın lideri oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım alanında tarihi bir başarıya imza attığını duyurdu. Dünya Bankası'nın 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre Türkiye, 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla tarihinde ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarken, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sıraya yerleşti.

TARIMSAL HASILADA TARİHİ REKOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde küresel ölçekte önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Yumaklı, "Tarımda tarihi rekor, Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA 7'NCİ

Elde edilen üretim değerinin Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıdığını vurgulayan Yumaklı, ülkenin dünya sıralamasında da ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, "Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız." dedi.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başarıda emeği bulunan tüm kesimlere teşekkür eden Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek."

Türkiye'nin son yıllarda tarımsal üretim, ihracat ve gıda sanayisindeki büyümesini yansıtan Dünya Bankası verileri, ülkenin tarım sektöründeki küresel konumunu da güçlendirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör