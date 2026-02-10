Bakan Yumaklı: Her yıl 2,3 milyar ton gıda israf ediliyor

ÇÖZÜM; MEVZUAT DEĞİL, DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Bakan Yumaklı, "Bugün dünya, iklim değişikliği, artan kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle su varlığı ve gıda güvenliği açısından kritik bir süreçten geçmektedir. Küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2,3 milyar ton gıdanın kaybedildiği veya israf edildiği hesaplanmaktadır. Bu gıdanın üretimi için kullanılan su miktarı ise yılda yaklaşık 250 kilometreküp seviyesindedir. Bu tablo bize çok net bir gerçeği göstermektedir. Gıda israfı, aynı zamanda kaynak ve en önemlisi su israfıdır. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde, gıda ve su israfına yönelik başlatılan yaklaşımlar tam da bu sorunlara çözüm üretme iradesinin somut tezahürleridir. Bu anlayış doğrultusunda başlattığımız 'Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla topluma verdiğimiz mesaj kayıp ve israf ortak çabayla önlenebilir ve bu dayanışma, o kaybı umuda dönüştürebilir şeklindedir. Kampanya kapsamında yaptığımız faaliyetler aracılığıyla, kamuoyunda büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu süreç, israfla mücadelenin yalnızca mevzuatla değil; davranış değişikliğiyle mümkün olabileceğini açıkça göstermiştir" diye konuştu.