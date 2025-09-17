Bakan Yumaklı: Kavuşturan Göleti ile verim ve gelir artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapımı devam eden ve bin dekardan fazla tarım arazisini suyla buluşturacak olan Erzurum Pasinler Kavuşturan Göleti'nde gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını belirtti. Bakan Yumaklı, "Göletin hizmete girmesi ve sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetleri düşecek, hem verim hem de üreticilerimizin geliri artacak" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Erzurum'un su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yapımına 2023 yılında başlanan Erzurum Pasinler Kavuşturan Göleti için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Bakan Yumaklı, gövde sıyırma kazıları tamamlanan; derivasyon, dipsavak ve cebri boru imalatları devam eden Pasinler Kavuşturan Göleti'nde gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını belirtti. Bakan Yumaklı, bölgede sulu tarıma geçilmesiyle üreticilerin farklı ürünler ekip dikebileceğini belirterek, "Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Proje tamamlandığında üreticilerimiz modern sulamayla tanışacak, 1060 dekarlık tarım arazimiz modern sulama sistemine kavuşacak. Dadaşlar diyarı ilimizde yaklaşık 203 milyon TL'ye mal olması öngörülen göletin hizmete girmesi ve sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetleri düşecek, hem verim hem de üreticilerimizin geliri artacak. Bölge kalkınmasına da büyük katkı sağlayan bu tür projelerin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadim kentimizin su kaynaklarını değerlendirmeye ve bereketli topraklarını inşallah bu tür projelerle suyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

'KARPUZUN EN KALİTELİSİNİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Kavuşturan Mahallesi Muhtarı ve üretici Sefa Taşçı, yapım çalışmaları son hızıyla devam eden göletin kendileri için can suyu niteliğinde olduğunu belirterek "Demirdöven Barajı sulamasından köyümüz faydalanmakta ama yetersizdi, sulanmayan arazilerimiz vardı. Bu göletle beraber Allah izin verirse diğer arazilerimiz de sulanacak ve ürün çeşitliliğimiz çoğalacak, çoğaldı da. Şu anda ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve yeni ürün olarak da karpuz ektik. Allah nasip ederse inşallah karpuzun en kalitelisini biz Erzurum Pasinler'de yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce köyde su olmadığı için göçler yaşandığını aktaran Taşçı, "Çok göç vermiştik. Ama şimdi örnekleri de var, dışarıdan, toprağını bırakıp giden, sulayamayarak arazisini bırakıp giden köy komşularımız tekrar geri döndüler ve arazilerini işliyorlar, ekiyorlar. Bize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Su var, hayat var" dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde projelendirilen ve 2027'de tamamlanması planlanan Kavuşturan Göleti, temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen gölet, 221 bin metreküp su depolamasıyla 1060 dekar tarım arazisine hayat verecek.