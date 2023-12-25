Bakan Yumaklı: Kullanılabilir temiz su günbegün azalıyor

Ulusal Su Kurulunun ilk toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. Kahraman Türk ordusunun, şehitlerin kanını yerde bırakmadığını bildiren Yumaklı, "Milletimizin başı sağ olsun. Allah askerlerimizi operasyonlarında muvaffak etsin, ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edildiğine işaret eden Yumaklı, hızlı tüketim ve kirliliğin yanı sıra sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle kullanılabilir temiz suyun günbegün azaldığını söyledi.

Yumaklı, gelecek dönemde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış beklendiğini belirterek, "2030 yılına geldiğimizde nüfusumuzun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarımızın da yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Su kullanımlarımız bu şekilde gider ve iklim değişikliği etkileri de artarak devam ederse, 6 yıl sonra toplam nüfusumuzun yüzde 49'u, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 78'i su yetersizliği riski ile karşı karşıya kalacak. Bu durumla yüzleşmemek için risk krize dönüşmeden yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Son 21 yılda su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için birçok yatırımı ve çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, bu alandaki yatırımlar ve alınan tedbirlerin artarak devam ettiğini anlattı.