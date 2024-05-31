Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü
Giriş Tarihi: 31.5.2024 12:46

Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, büyüme verilerini değerlendirdi. Bakan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü" ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak-mart dönemi büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yumaklı: Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yüzde 4,6 oranında büyüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA