TMO kendisine gelen ürünleri açıkladığı fiyattan alacak



"1-2 HAFTA SÜREBİLECEK YOĞUNLUK SONRASI HERHANGİ BİR SIKINTI KALMAYACAK"

Bu sene rekoltenin iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah çok yoğun bir hasat sonucunda alım talebi gelebilir. Bunlar için zamana ihtiyacımız olabilir. Kısmen operasyonel sıkıntılar da olabilir. Bunların tamamını gidermeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki il ilçe müdürlüklerine haber verirseniz bu problemleri arkadaşlarımız çözmek suretiyle sıkıntıları giderecekler. Belki 1-2 hafta sürebilecek yoğunluk var. İnşallah ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır."

Konuşmasının ardından Hicabi Bitik'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Yumaklı, evde toplanan çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.