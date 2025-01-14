Bakan Yumaklı’dan ata tohumu müjdesi: Gelecek günlerde tarım kredi marketlerde satışı başlayacak

BİNE YAKIN TOHUMUN TESCİL İŞLEMİ YAPILDI

Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, merkezin 1959 yılında faaliyete geçtiğini ve çeşitli tescil işleminde tek yetkili kuruluş olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

Kuruluşundan itibaren yaklaşık 19 bin çeşidin tescil edildiği bu güzide kurumumuzda yıllık ortalama 1000'e yakın tohumun tescil işlemi yapılmaktadır. Türkiye'nin tohumdaki başarısının tescillendiği bu kurumumuzun ünü ülke sınırlarımızı da aşmıştır. Tohumu bitkisel üretimin başlangıcı, bu kurumumuzu da 'sıfır noktası' yani başlangıç aşaması olarak görüyoruz.

Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'müzün ülkemizin dört bir yanındaki enstitülerinde, çeşitli aşamalardan sonra geliştirilen tohumlar buraya geliyor. Tohumlar burada tescil ve sertifikasyon işleminden sonra, yine bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör firmaları tarafından üretiliyor ve sonrasında çiftçilerimizin, üreticilerimizin eline ulaşıyor. Oradan da bereketli topraklarımızda ürüne dönüşüyor.