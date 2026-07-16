Bakan Yumaklı’dan gıda denetimi açıklaması: 242 milyon TL ceza, 32 suç duyurusu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, haziran ayında yurt içindeki gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin Bakanlığın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt genelindeki gıda işletmelerinde 127 bin 643 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, işini kurallara uygun şekilde yapan üreticilerin emeğini korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sıfır tolerans" ilkesiyle gıda mevzuatına aykırı hareket eden işletmelere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör