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Giriş Tarihi: 5.08.2026 13:12

Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: Temmuz'da 250 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 37 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı’dan gıda denetimi açıklaması: Temmuz’da 250 milyon TL ceza kesildi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında ülke genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Yumaklı, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 107 bin 113 gıda denetimi yapıldığını belirtti. Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıklayan Yumaklı, 37 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yumaklı, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı ise tavizsiz bir mücadele yürütüleceğini kaydetti.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #DENETİM

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Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: Temmuz'da 250 milyon TL ceza kesildi
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